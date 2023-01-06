Популярный блогер Елена Уэльва из Испании умерла от рака в 20 лет

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 291

Стойкая девушка в течение четырех лет боролась с саркомой Юинга, но болезнь оказалась сильнее. Родители и армия поклонников оплакивают свою героиню.

Популярный блогер Елена Уэльва из Испании умерла от рака в 20 лет

Фото: Instagram* / elenahuelva02

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Испанский блогер и инфлюенсер Елена Уэльва скончалась после четырех лет борьбы с онкологией. Девушке было всего 20 лет. В социальных сетях она рассказывала о своей болезни, делилась переживаниями и вдохновляла многих переоценить жизнь. Незадолго до смерти Елена оставила трогательное послание подписчикам, которое сегодня они со слезами вспоминают.

16-летней девочкой, только начинающей свой большой путь, Уэльва услышала из уст врачей неутешительный диагноз — саркома Юинга. Это редкий тип рака, который поражает кости. Злокачественное новообразование постепенно распространяется, в типичных случаях, по трубчатым костям — это ребра, таз, лопатки, позвоночник и ключицы. 3 января Уэльва ушла из жизни в мадридском хосписе.

«С этого утра Елена танцует и смотрит на вас со своей звезды. Спасибо за все», — сообщила семья блогера.

Несмотря на тяжелое состояние в последние дни, девушка старалась до последнего сохранять оптимизм. Врачи разрешили ей провести рождество дома с мамой, отцом и старшей сестрой, но остальное время Уэльва проводила в палате под круглосуточным наблюдением. Буквально за несколько часов до смерти она оставила подписчикам послание. К этому моменту их было уже 985 тысяч.

Елева Уэльва отпраздновала последнее Рождество в кругу родных. Фото: Instagram* / huelva_manuel

«Сегодня проснулась не в самом лучшем состоянии, это не хорошо, очень пугает. Сейчас очень трудные дни, они становятся все труднее, но, как вы знаете, я сильнее и сложнее. Я хочу, чтобы вы знали — я уже победила, давным-давно», — написала Елена.

Уэльва на протяжении четырех лет мотивировала людей с онкологией не сдаваться, находить радость в жизни с болезнью, какими бы ни были прогнозы. Она воодушевленно говорила о каждом моменте прогресса в своей битве, даже когда из-за химиотерапии чувствовала себя очень плохо. Елена просила поклонников не оставлять важное на потом, наслаждаться каждым моментом, исполнять мечты и обнимать близких как можно чаще. Прямо сейчас.

«Я так по тебе скучаю, моя девочка, моя маленькая. Я никогда не чувствовал настолько глубокой боли. Я люблю тебя, ты всегда будешь со мной», — написал отец Елены Мануэль.

Ранее 5-tv.ru подробно освещал уход из жизни легенды футбола — бразильского спортсмена Пеле. Он умер в возрасте 82 лет от рака толстой кишки. На родине был объявлен трехдневный траур. Гражданская панихида состоялась в его родном городе Сантос.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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