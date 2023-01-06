«Жизнь коротка, терять время нет смысла»: Ирина Муромцева выходит замуж в третий раз

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Ведущей «Доброе утро» Муромцевой сделали предложение в горах Шри-Ланки

«Жизнь коротка, терять время нет смысла»: Ирина Муромцева выходит замуж в третий раз

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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Знаменитая брюнетка наконец нашла родственную душу, после двух неудачных попуток

Журналистка и телеведущая Ирина Муромцева сменила московские морозы на солнечную Шри-Ланку. Теперь звезда отдыхает в Южной Азии вместе с избранником Иваном. Однако сказочное путешествие обрело романтический смысл. Возлюбленный подарил ведущей кольцо и попросил стать его супругой, при этом любовную атмосферу скрасил живописный пейзаж: величественные горы, жемчужный туман и бездонное небо.

Восторженная красавица опубликовала видео с трогательным событием в личном блоге. В нем брюнетка смотрит на кольцо и счастливо улыбается, на глазах видны слезы счастья. Примечательно, что 44-летняя Муромцева даже не думала выходить замуж. Их отношения с Иваном развивались постепенно.

«Я радовалась тому, что нам легко находить общий язык, что при всей мужской твердости и цельности, он внимательно относился к моим предложениям. Но даже когда деловые отношения перешли в романтические, и мы оба относились к этому серьезно, я все равно не думала про замужество и тому подобное», — написала Муромцева.

Журналистка отметила, что наконец нашла родственную душу, теперь она верит в любовь после двух неудавшихся браков. Сейчас у Ирины две дочери: Любовь от первого мужа и Александра — от второго. По словам ведущей, у ее будущего мужа тоже есть два наследника. Однако наличие детей совсем не пугает возлюбленных, они смогли построить здоровые, крепкие отношения.

«Между нами нет манипуляций, попыток доказать что-то друг другу или самоутвердиться за чей-то счет. Это не значит, что мы не выясняем отношения, еще как бывает, но без обид, яда и тому подобного. Нам стало очевидно обоим, что жизнь коротка и терять попусту время, сливая энергию на претензии, нет смысла», — объяснила журналистка.

Стоит отметить, что поклонники и коллеги по цеху с восторгом поздравили счастливую невесту. Например, Наталья Подольская выразила радость за пару, а Анфиса Чехова пожелала счастливой жизни в будущем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Максим Аверин романтично предложил выйти замуж Марии Порошиной.

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