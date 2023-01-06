«Папин сын, а глаза мамины»: появились редкие фото Петросяна с сыном

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Двухлетний сын Петросяна Ваган сильно похож на родителей на последнем фото с отцом

«Папин сын, а глаза мамины»: появились редкие фото Петросяна с сыном

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Ребенок красив, очарователен и смышлен не по годам. А еще у него масса интересных хобби!

Юморист Евгений Петросян с удовольствием проводит время с маленьким сыном Ваганом. В этот раз 77-летний остряк отправился с наследником на потрясающее представление в московском цирке. Сейчас мальчик еще совсем маленький, в марте ему исполнится три годика, однако это не мешает ему по достоинству оценить выступления циркачей.

Счастливый папа опубликовал фото Вагана в соцсетях. На них знаменитый наследник с искренним интересом глядит вперед. Происходящее на сцене так заворожило мальчика, что тот даже немного приоткрыл рот. Сзади малыша устроился и сам Петросян, он с улыбкой смотрит представление и получает удовольствие от процесса. Фото опубликовало издание 7Дней.ru.

Поклонники умилились чудесным снимкам. По мнению публики, маленький Ваган очень похож на папу — у них совершенно идентичный профиль. Однако глазки сын унаследовал от мамы Татьяны Брухуновой. При этом фанаты удивлены поразительным взглядом ребенка — смышленый и понимающий.

«Папин сын, а глаза мамины»;

«Еще малюткой был, а уже такой смышленыш», — цитирует издание реакцию подписчиков.

К слову, сын Петросяна и Брухуновой родился в 2020 году. Это сильно взбудоражило поклонников, ведь стало полной неожиданностью. Пара долгое время скрывала ребенка от глаз общественности. Только в день своего 75-летия юморист рассказал фанатам о сыне.

Ранее 5-tv.ru сообщал о необычных увлечениях сына Петросяна.

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