ВС Украины подняли авиацию над Киевской областью

Украинские власти отдали приказ поднять авиацию над Киевской областью. В пресс-службе городской военной авиации Киева прокомментировали ситуацию, отметив, что это правда.

Решение приняли после того как на всей территории Незалежной была объявлена воздушная тревога. Длились сигналы не более трех минут.

Украинское СМИ «Страна.ua» пишет, что причиной поднятия ВС Украины авиации стал якобы взлет российского боевого самолета в Белоруссии. В статье предполагалось, что лайнер может нести гиперзвуковые ракеты. Однако никаких официальных подтверждений тому не было и нет.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

С просьбой о введении режима тишины на всей линии соприкосновения на Украине в честь Рождества выступил Святейший Патриарх Всея Руси Кирилл. Он отметил, что люди должны иметь возможность помолиться в большой праздник без риска для жизни. Президент РФ Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны РФ Сергею Шойгу исполнить просьбу. Украинская сторона поддержать инициативу категорически отказалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Штатах призвали не давать Зеленскому денег после отказал от перемирия.