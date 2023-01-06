В Штатах призвали не давать Зеленскому денег после отказа от перемирия
Республиканец Госар: Зеленский не заслуживает помощи после отказа от перемирия
Фото: www.globallookpress.com / Mykhailo Palinchak
Режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации был введен по поручению президента России Владимира Путина.
В Штатах призвали не давать денег президенту Украины Владимиру Зеленскому. В частности, украинского лидера раскритиковал конгрессмен-республиканец Пол Госар. Представитель партии считает, что глава Незалежной не заслуживает помощи после того, как отверг российское предложение о рождественском перемирии.
«Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт», — написал политик в Twitter.
Перед этим сообщалось, что артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустила в сторону Петровского района Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров после начала действия объявленного Россией режима тишины.
Затем боевики атаковали город во второй раз, выпустив четыре снаряда натовского образца. Режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации будет действовать до 24:00 7 января. Он был введен по поручению президента России Владимира Путина.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны спецоперации.
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