Junge Welt: Запад потерял главную роль на мировой арене из-за России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 60

В Германии отметили, что экономический рост РФ, Индии и Китая ослабляет власть США и Европы.

Junge Welt: Запад потерял главную роль на мировой арене из-за России

Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl

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Тема:
Спецоперация

Из-за того, что многие страны мира отказались вводить санкции против России, Запад был свергнут с главной роли на мировой сцене. Об этом в своей статье написал обозреватель немецкого издания Junge Welt Йорг Кронауэр.

«Ни одна из незападных стран не предприняла конкретных шагов против России, что продемонстрировало стремление остального мира к самостоятельности», — сообщается в материале.

Автор отметил, прежде всего, самостоятельность Китая и Индии. По словам Кронауэра, эти страны демонстрируют экономический рост, который буквально «сдвигает» коллективный Запад с центральных позиций.

Кронауэр также добавил, что «беспредельное восстание» стран против порядка США и Европы после начала специальной военной операции на Украине сделал 2022 год — годом «девестернизации».

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали Россию первой страной, противостоящей НАТО.

Тема:
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