Военный эксперт назвал американские ракеты Sea Sparrow устаревшими для Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 688

Эксперт Кнутов усомнился в эффективности американских ракет Sea Sparrow

Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Эксперт считает, что США решили испытать свои ракеты в деле с помощью Украины.

США планируют включить зенитные ракеты Sea Sparrow в новый пакет военной помощи Украине. Ракеты можно запускать как с суши, так и с моря. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал 5-tv.ru, что американские комплексы давно устарели в технологическом плане.

Сообщается, что военные ВСУ модернизировали свои «Буки», чтобы они подошли для запуска Sea Sparrow. Однако эксперт считает, что недостатки у зенитных ракет есть, и особенно заметны они у первоначальных моделей.

«Использовались ракеты класса „воздух — воздух“, которые имеют не очень высокие скоростные и маневренные характеристики в том случае, если они запускаются с корабля или с наземной пусковой установки», — объяснил Кнутов.

По словам военного аналитика, информации об эффективности данных ракет нет. Он предположил, что предоставляя свои оружие Киеву, Запад хочет испытать его, а после доработать для личных нужд.

«На мой взгляд, эти комплексы будут применяться для прикрытия Patriot и для борьбы с маловысотными целями, возможно, с дронами и крылатыми ракетами», — прокомментировал Юрий Кнутов.

В заключении эксперт заверил, что у России есть ответ: защищаться от Sea Sparrow страна будет при помощи комплексов радиоэлектронной борьбы. Технологии позволят выводить зенитные ракеты из строя.

Ранее Кнутов рассказывал 5-tv.ru, какое будущее ждет Украину уже в конце января.

Тема:
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