Британские военные обвинили принца Гарри в предательстве из-за его откровений

Британские военнослужащие обвинили в предательстве принца Гарри из-за его откровений об убийствах, совершенных им во время прохождения военной службы в Афганистане. Об этом написали сразу несколько британских газет.

«Совершенно наивен и не понимает, что делает»

The Times опубликовала мнение полковника Тима Коллинса, который принимал участие во вторжении США и Великобритании в Ирак в 2003 году. По словам военнослужащего, принцу Гарри не стоило делиться воспоминаниями о действиях армии в своей автобиографической книге «Запасной» (Spare).

«Армия всегда принимала его в свою семью, вне зависимости от того, что происходило до этого. Сейчас он предал это доверие точно таким же способом, как он предал свою родную семью. Я думаю, что он совершенно наивен. Без понимания того, что он делает и что он сделал», — заявил Коллинс.

По словам военнослужащего, Великобритания отправила войска в Афганистан с целью защиты законного правительства и народа страны, а не ради убийств. Принцу же он посоветовал найти того, «кто возьмет его в руки не с целью заработать».

Нарушил «неписаное правило» и провоцирует теракты

Газета Daily Mail опубликовала точку зрения генерала-майора в отставке Джонатана Шоу. Тот заявил, что откровения принца Гарри об убийствах нарушают «неписаное правило».

«Солдаты неспроста не говорят об убийствах людей. Комментарии Гарри нарушают неписаное правило. Я подозреваю, что он был вдохновлен жаждой наживы своей пиар-команды», — сказал бывший помощник начальника штаба обороны.

Отставной полковник британской армии Ричард Кемп рассказал The Daily Telegraph, что слова герцога Сассекского могут спровоцировать новые теракты в Соединенном Королевстве.

«Его слова будут использованы ваххабитской пропагандой, чтобы осуществлять атаки против Великобритании», — отметил Ричард Кемп.

Скандальные мемуары

Автобиографическая книга принца Гарри должна выйти в свет только 10 января. Однако двумя днями ранее она появилась на полках книжных магазинов в Испании. Ошибка была быстро исправлена, но несколько копий все равно попали в руки британских журналистов.

Вскоре СМИ опубликовали отрывок, в котором принц Гарри признается в убийстве 25 бойцов движения «Талибан»* в Афганистане. Там он был вторым пилотом-стрелком вертолета Apache, а всего провел на военной службе десять лет.

Помимо убийства людей, принц Гарри также признался в мемуарах, что старший брат Уильям физически напал на него и кинул в собачью еду. Причиной ссоры членов монаршей семьи стала Меган Маркл. Также герцог Сассекский обвинил принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон в скандале с нацистской формой. Гарри появился в ней неформальной вечеринке восемь лет назад. Но и это еще не все: принц также поведал в автобиографии о последних словах умершей королеве Елизавете II и подробностях первого сексуального опыта с пожилой женщиной в поле за пабом.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, британские СМИ взвыли из-за таких откровений принца Гарри. В социальных сетях даже появился хештег #ShutUpHarry, что дословно переводится как «Заткнись, Гарри». Многие убеждены, что причиной всех бед стала Меган Маркл. Психотерапевт Василий Шуров рассказал, почему принц Гарри на самом деле выбрал актрису и женился на ней.

* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.