Появились подробности ДТП с автомобилем Дмитрия Хрусталева в Петербурге

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Рита Миронова
Рита Миронова 166

Некая женщина за рулем врезалась в другую машину и скрылась с места аварии.

Появились подробности ДТП с автомобилем Дмитрия Хрусталева в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Автомобиль телеведущего Дмитрия Хрусталева попал в ДТП в Санкт-Петербурге, но за рулем сидел не сам комик, а некая женщина, очень похожая на его жену. После столкновения она сразу скрылась с места аварии.

Как стало известно 78.ru, иномарка юмориста не была замечена в авариях с 2015 года, но у нее есть 21 административный штраф на сумму 11 тысяч рублей. Все нарушения были зафиксированы в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Хрусталев пока не комментировал ситуацию, но пострадавшая сторона уже поделилась подробностями ДТП с публикой. По ее словам, женщина за рулем машины Хрусталева вела себя неадекватно.

«Девушки начали снимать ее, потому что возникло ощущение, что сейчас что-то произойдет. И только начала снимать, она в мою машину въехала и скрылась с места ДТП. Это было на Ленинском проспекте», — рассказала потерпевшая.

Травмы никто не получил, но потерпевшей предстоит оценить ущерб своего автомобиля, а виновнику аварии — понести отвественность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ранее осужденный блогер Эмиль Пашаев попал в ДТП с ребенком в Петербурге.

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