Умер звезда фильмов «Терминатор» и «Голый пистолет» Эрл Боэн
У скончавшегося на Гавайях знаменитого американского актера осталась жена.
Фото: Кадр из к/ф «Терминатор», реж. Джеймс Кэмерон , 1984 г.
Умер американский актер Эрл Боэн, наиболее известный по роли психиатра Питера Сильбермана в фильмах франшизы «Терминатор». О смерти артиста в возрасте 81 года со ссылкой на его близких сообщил портал TMZ.
«Член семьи рассказал, что актер скончался в четверг (5 января — Прим. ред.) на Гавайях, но не стал раскрывать причину или подробности его смерти», — говорится в статье издания.
У актера осталась жена Кэти. Его первая супруга Кэрол скончалась в 2001 году.
Отмечается, что Эрл Боэн известен зрителям также по картинам «Голый пистолет 33⅓: Последний выпад» (1994) и «Чокнутый профессор 2: Семья Клампов» (2000). Также он снялся в фильмах «Битва за пределами звезд» (1980), «Человек с двумя мозгами» (1983) и других.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что покончившая с собой писательница Сьюзан Мичен ожила. Ее дочь сообщила о смерти знаменитой матери два года назад, однако та вдруг вышла на связь.
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