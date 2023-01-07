Умер звезда фильмов «Терминатор» и «Голый пистолет» Эрл Боэн

Умер американский актер Эрл Боэн, наиболее известный по роли психиатра Питера Сильбермана в фильмах франшизы «Терминатор». О смерти артиста в возрасте 81 года со ссылкой на его близких сообщил портал TMZ.

«Член семьи рассказал, что актер скончался в четверг (5 января — Прим. ред.) на Гавайях, но не стал раскрывать причину или подробности его смерти», — говорится в статье издания.

У актера осталась жена Кэти. Его первая супруга Кэрол скончалась в 2001 году.

Отмечается, что Эрл Боэн известен зрителям также по картинам «Голый пистолет 33⅓: Последний выпад» (1994) и «Чокнутый профессор 2: Семья Клампов» (2000). Также он снялся в фильмах «Битва за пределами звезд» (1980), «Человек с двумя мозгами» (1983) и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что покончившая с собой писательница Сьюзан Мичен ожила. Ее дочь сообщила о смерти знаменитой матери два года назад, однако та вдруг вышла на связь.