Умер звезда фильмов «Терминатор» и «Голый пистолет» Эрл Боэн

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Игорь Рязов
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У скончавшегося на Гавайях знаменитого американского актера осталась жена.

Умер звезда фильмов «Терминатор» и «Голый пистолет» Эрл Боэн

Фото: Кадр из к/ф «Терминатор», реж. Джеймс Кэмерон , 1984 г.

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Умер американский актер Эрл Боэн, наиболее известный по роли психиатра Питера Сильбермана в фильмах франшизы «Терминатор». О смерти артиста в возрасте 81 года со ссылкой на его близких сообщил портал TMZ.

«Член семьи рассказал, что актер скончался в четверг (5 января — Прим. ред.) на Гавайях, но не стал раскрывать причину или подробности его смерти», — говорится в статье издания.

У актера осталась жена Кэти. Его первая супруга Кэрол скончалась в 2001 году.

Отмечается, что Эрл Боэн известен зрителям также по картинам «Голый пистолет 33⅓: Последний выпад» (1994) и «Чокнутый профессор 2: Семья Клампов» (2000). Также он снялся в фильмах «Битва за пределами звезд» (1980), «Человек с двумя мозгами» (1983) и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что покончившая с собой писательница Сьюзан Мичен ожила. Ее дочь сообщила о смерти знаменитой матери два года назад, однако та вдруг вышла на связь.

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