Заболевание способно усложнить жизнь тем, кто имеет проблемы с иммунной системой.

Человека, больного гриппом, могут госпитализировать в случае развития осложнений. Об этом в беседе с URA.RU рассказала иммунолог Ирина Ярцева. В частности, речь идет о таких осложнениях как кровохарканье, боль в груди, а также длительная повышенная температура.

«Не просто грипп, а, например, когда начинается двусторонняя пневмония. Эти проявления являются красными флагами для того, чтобы обратиться к врачу», — сказала Ярцева.

Специалист добавила, что госпитализация может быть уже после проявления первых признаков заболевания.

«Это может быть и небольшой срок, но обычно уже больше пяти дней проходит. Не раньше точно», — пояснила медик.

При этом, подчеркнула врач, грипп способен резко дать осложнения у иммунокомпрометированных людей, то есть у тех, кто имеет проблемы с иммунной системой. Это люди, у которых тяжелый сахарный диабет, онкология, вид иммунодефицита человека (ВИЧ).

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