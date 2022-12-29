Захарова про аресты властями священников на Украине: «На них нет креста»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 16

Представитель МИД РФ Захарова осудила рейдерские захваты церквей на Украине

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

С подачи киевского режима принимаются решения, идущие вразрез с действующими правовыми нормами.

В рейдерских захватах церквей и арестах священников обвинила украинские власти официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это же не вопрос нового взгляда на традиционные вещи это вопрос внешнего влияния, а теперь уже внешнего рейдерского захвата со стороны тех людей, которые не то, что к православию не относятся, вообще на них нету ни креста, и никаких морально этических норм», — сказала дипломат в рамках брифинга.

Захарова отметила, что священников на Украине задерживают по обвинению в государственной измене, а также в целях освобождения украинских военнопленных. Подобные действия нарушают международное право в области свободы совести и вероисповедания. Кроме того, показывают безразличие киевской власти к чувствам миллионов верующих.

Представитель российского внешнеполитического ведомства резюмировала, что с подачи властей Украины развернута кампания, запрещающая украинскую православную церковь, и принимаются решения, идущие вразрез с действующими правовыми нормами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Киев перестанет пускать священнослужителей украинской православной церкви в Успенский собор.

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ
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