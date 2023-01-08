🧙♀ Гороскоп на 8 января для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: бойтесь трат и пустых слов.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 января, убывающая Луна находится в знаке Льва. Этот день будет довольно гармоничным, но активность и запал начнут уменьшаться. Однако если вы именно в этот период сможете скопить немного энергии и направить ее в нужное русло, то именно такие дела и начинания обещают принести свои плоды.
Многих потянет к общению и развлечениям. Из-за этого стоит быть осторожнее с финансами и обещаниями.
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♈ Овен
На бумаге все кажется идеальным, но вы не можете избавиться от ощущения, что что-то не так. Вас почти наверняка ждет срыв покровов, какая-то ситуация, которая обнажит не только чужие секреты, но и раскроет вас с новой стороны. Для некоторых из вас это откровение, вероятно, будет скорее личным, чем публичным. Но от этого не легче: многим придется узнать свою темную сторону личности и — признайтесь — это открытие не будет приятным. Что бы ни происходило в это время, знайте, что вы готовы превратить тьму в свет. Маленькая подсказка: многие проблемы поможет решить любовь.
Космический совет: вы готовы раскрыть тайные стороны своей личности.
♉ Телец
В этот день вам стоит отказаться от привычной практичности и показать всем новые грани своей личности. Забудьте о чужом мнении. Сияйте и танцуйте, если вам этого хочется. Шокируйте и снимите замшелый костюм офисного работника. Пришло время удивлять.
Космический совет: пришло время показать миру нового себя.
♊ Близнецы
Если вы чувствуете, что вы постоянно отстаете в каждой группе, то знайте: не все так думают. Есть люди, которые видят и ценят вас такими, какие вы есть. Вполне вероятно, начальство уже давно заметило ваши положительные стороны, а коллеги вот-вот позовут на совместный отдых, потому что без ума от вашего юмора. Приготовьтесь встретиться с членами вашей духовной семьи. Важный момент, прошедшее полнолуние подготовило одиноким близнецам встречу со своей половинкой.
Космический совет: полная Луна принесет вам любовь и близость.
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♋ Рак
Главный цикл завершается, принося вам заслуженные награды и освобождая место для написания нового сценария. Не бойтесь неизвестного. Превратив свои знания в мудрость, вы сможете одержать победу над проблемами, которые ждут вас впереди. Также звезды советуют вам быть ближе к стихии Воды и природе.
Космический совет: это кульминационный период вашей жизни.
♌ Лев
Вы всегда были одаренными, интуитивными, теми, кто проникает в тайны жизни. Сегодня вас просят уважать и признавать эту часть себя. Ваши мистические знания помогут вам преодолеть препятствия, которые уготовила вам судьба. Доверьтесь своему сердцу, ведь оно станет вашим проводником в эти хаотические времена.
Космический совет: вам придется вернуть себе силу, которая была дана при рождении.
♍ Дева
Вы загнали себя в рамки, в тесную коробку, которая не дает вам расти. Но кто сказал, что вы должны следовать чужим правилам? Кто сказал, что вы должны ограничивать себя? Первое полнолуние в 2023 году помогает вам понять, что вы уже выросли из старой одежды, а мнение остальных не должно влиять на вашу жизнь.
Космический совет: перестаньте приглушать свой внутренний свет.
♎ Весы
В нашей жизни бывают моменты, когда ничего больше не имеет смысла. Нам кажется, что мы идем в темноте, не зная, куда нас ведут. Это поворотные моменты в нашей жизни, Весы, потому что они сигнализируют о поиске нового пути. Чтобы не идти в темноте, обратитесь к жизненному опыту, обратитесь к историям из прошлого. Именно это станет вашей свечой.
Космический совет: наступает поворотный момент в вашей жизни.
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♏ Скорпион
Вам придется найти способ для того, чтобы выскользнуть из бесконечного круга, из беличьего колеса. Вы же все-таки не домашний грызун, чтобы бесконечно скакать по кругу. Найдите время, чтобы восполнить свои внутренние резервы. Посвятить себя деятельности, которая поможет вам воссоединиться со своей целью и пробудить радость внутри. Если для того, чтобы показать себя, вам нужно разочаровать нескольких человек, это нормально. Поставьте свое психическое здоровье выше всего остального.
Космический совет: найдите время, чтобы заполнить пустоту внутри.
♐ Стрелец
Вы пришли в этот мир не для того, чтобы провести большую часть дня в офисе или застрять в машине в многочасовой пробке. Вы пришли сюда, чтобы испытать радость, блаженство и единство. Вы пришли сюда, чтобы танцевать и ощутить дух игры. Пришло время отказаться от того, что вам нужно работать по 24 часа в сутки, чтобы чувствовать себя достойным, для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Пришло время заняться безумной, страстной любовью к настоящему.
Космический совет: пришло время танцевать.
♑ Козерог
Звезды предлагают вам воссоединиться с вашей целью, расширяя определение того, что означает «цель». История, которая вас ждет сегодня, больше о путешествии, чем о пункте назначения. Помните, что-то, что вам нужно делать прямо сейчас, может не иметь смысла ни для вас, ни для окружающих. Доверьтесь этому импульсу и приготовьтесь к гигантскому прыжку в будущее. Вы скоро будете вспоминать это время как поворотный момент в своей жизни.
Космический совет: следуйте за своим счастьем.
♒ Водолей
Не каждый, кого мы встретим, будет с нами навсегда. Некоторые люди приходят в нашу жизнь, чтобы пробудить нас, преподать нам урок или разочаровать. Не сопротивляйтесь, если кто-то хочет от вас уйти, как бы дорог он вам ни был. Когда вы это сделаете, вы сначала почувствуете боль. Это естественно. Но спустя некоторое время ваши раны превратятся в ценности. А те, кто ушел, очень скоро (вы даже не представляете, как скоро) будут заменены более важными людьми. Жизнь не только забирает, но и одаривает, главное — это не пропустить ее дар.
Космический совет: в вашу жизнь придет очень важный человек.
♊ Рыбы
Вспомните сегодня самый глупый анекдот, нелепую песню или глупость из прошлого. И смейтесь. Юмор — ваш ритуал на сегодня, который дает вам силы и мощь. Сегодня вы — это сгусток счастья и это поможет вам побороть зло и тьму в человеческих душах, ненависть и все невзгоды.
Космический совет: смейтесь, это поможет вам сегодня.
Ранее 5-tv.ru публиковал общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022-2023.
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