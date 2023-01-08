SCMP: в КНР скончались 20 ведущих ученых-инженеров после отмены антиковидных мер

Два десятка китайских ведущих ученых-инженеров скончались после отмены антиковидных мер. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP). В частности, Инженерная академия Китая (CAE) меньше чем за месяц потеряла 20 человек. По данным журналистов, за год в среднем фиксируется 16 смертей среди сотрудников указанной академии.

Со слов одного из пекинских врачей, члены академии, как правило, обладают привилегированным доступом к медицинскому обслуживанию, но сейчас свободных для них мест в больницах нет.

В середине декабря Китай захлестнул очередной всплеск заболеваемости коронавирусом. Он настиг Поднебесную почти сразу после отказа властей впервые за три года от большей части серьезных ограничений, сдерживающих пандемию.

Затем ряд государств стали вводить обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для прибывающих из Китайской народной республики (КНР). К слову, мера действует в Англии уже несколько дней. Подобные правила планирует выработать и Евросоюз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обошло коронавирус по темпам заболеваемости.