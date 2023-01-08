SCMP: в КНР скончались 20 ведущих ученых-инженеров после отмены антиковидных мер

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 18

В середине прошлого месяца страна столкнулась с очередным всплеском заболеваемости.

SCMP: в КНР скончались 20 ведущих ученых-инженеров после отмены антиковидных мер

Фото: www.globallookpress.com / Tan Jin

Читайте нас в: Дзен Новости

Два десятка китайских ведущих ученых-инженеров скончались после отмены антиковидных мер. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP). В частности, Инженерная академия Китая (CAE) меньше чем за месяц потеряла 20 человек. По данным журналистов, за год в среднем фиксируется 16 смертей среди сотрудников указанной академии.

Со слов одного из пекинских врачей, члены академии, как правило, обладают привилегированным доступом к медицинскому обслуживанию, но сейчас свободных для них мест в больницах нет.

В середине декабря Китай захлестнул очередной всплеск заболеваемости коронавирусом. Он настиг Поднебесную почти сразу после отказа властей впервые за три года от большей части серьезных ограничений, сдерживающих пандемию.

Затем ряд государств стали вводить обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для прибывающих из Китайской народной республики (КНР). К слову, мера действует в Англии уже несколько дней. Подобные правила планирует выработать и Евросоюз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обошло коронавирус по темпам заболеваемости.

-19° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 8 января для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
SCMP: в КНР скончались 20 ведущих ученых-инженеров после отмены антиковидных мер
10:25
Валерия Ланская рассказала, как убедила сына принять ее развод и нового возлюбленного
10:11
Угроза миновала: врачи Хасавюрта спасли беременную пострадавшую при взрыве
9:56
Рано хоронили: танки доказали эффективность в ходе СВО и начали применяться по-новому
9:34
Канделаки предупредила Прусикина о последствиях «катания на кресте»
9:17
Цветок возмездия: воинскую часть ВСУ уничтожили минометом «Тюльпан»

Сейчас читают

Автомобиль отбросило, словно игрушечный: последствия взрыва в Хасавюрте
Плодовитый год Водяного Кролика: кто из звезд родит в 2023 году
«Дикий ребенок»: вспыли подробности первого сексуального опыта принца Гарри
Удача отвернется от трех знаков: финансовый гороскоп на 2023 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023