Умер сценарист «Иронии судьбы. Продолжение» Алексей Слаповский

Умер сценарист и писатель Алексей Слаповский. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-секретарь Союза театральных деятелей России Татьяна Никольская. Она знала его, как драматурга. Литератора не стало на 66-м году жизни. Информации о причине смерти и месте похорон пока нет.

Алексей Слаповский родился в Саратовской области в 1957 году. Культурный деятель окончил филфак Саратовского университета. Работал преподавателем в школе, а также корреспондентом на местном телевидении, а потом писал сценарии для сериалов и фильмов.

В его послужном списке есть несколько десятков повестей и романов. Кроме того, Слаповский является автором сценариев сериалов «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок», фильма «Ирония судьбы. Продолжение» (в соавторстве), а телефильмов по собственным романам «Я не я» и «Синдром Феникса».

К слову недавно ушел из жизни знаменитый композитор Эдуард Артемьев. В последний путь мэтра музыки провожали политики и звезды. Отмечался бойцовский дух Артемьева и умение иронизировать над самим собой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Артемьев работал с режиссерами.