Доступно всем: главный тренд этой зимы, без которого в гардеробе не обойтись

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 1 135

Стилист-имиджмейкер Беликова: шуба из искусственного меха — главный тренд этой зимы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

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И самый плюс в том, что вовсе необязательно тратить целое состояние, чтобы следовать моде.

Шубы из искусственного меха — это главный тренд, который не теряет своей актуальности уже несколько сезонов. Почему такая вещь обязательно должна быть в гардеробе у каждой женщины, рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru бизнесвумен и стилист-имиджмейкер Ольга Беликова.

«Искусственный мех — это не просто мастхэв (вещь, которую обязательно нужно купить, чтобы следовать моде — Прим.ред.) этой зимы. Он намерен остаться с нами надолго. Многообразие цветов и фактур этого материала позволяет создавать настоящее произведение искусства, которое во многом превосходит даже натуральный мех», — объясняет специалист.

По словам стилиста, в последнее время экошубы пользуются огромной популярностью во всем мире — сегодня для того, чтобы выглядеть роскошно, вовсе необязательно тратить целое состояние на дорогую шубу. По внешнему виду современный искусственный мех максимально приближен к натуральному, и может с точностью воспроизвести мех животных, поэтому экошубы выглядят не менее привлекательно и солидно.

Но самое главное — такие шубы доступны для всех желающих. Ольга Беликова признает, что натуральный мех действительно выглядит очень роскошно, но она также подмечает, что с другой стороны, далеко не каждая женщина сможет носить такую вещь, осознавая, что она стоила несколько десятков — если не сотен — жизней животных.

Стилист обнадеживает — в стремлении покупать экошубы россиянкам помогает множество талантливых дизайнеров. Современные технологии позволяют имитировать не только любую фактуру, в виде меха норки, соболя, рыси, лисы и шиншиллы, но и обширную цветовую палитру.

Ранее 5-tv.ru опубликовал главные тренды этой зимы.

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