«Прекрасно себя чувствую»: Бари Алибасов опроверг новости о «скорой» возле дома

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 454

Бари Алибасов-младший опроверг информацию об ухудшении самочувствия отца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Сын Бари Алибасова после звонков прессы связался с отцом, чтобы узнать, как-тот себя чувствует.

Бари Алибасов-младший не подтвердил информацию о том, что его отцу стало плохо. Он не удивился позднему звонку, отметив, что многие журналисты решили сразу же узнать у него о самочувствии легендарного продюсера группы «На-На».

«Звонил, все нормально — дрыхнет. Вроде с ним ничего такого», — рассказал Алибасов-младший в диалоге с 5-tv.ru.

Продюсер отметил, что не имеет ни малейшего понятия, почему к дому Бари Алибасова приезжала скорая. После многочисленных звонков он сам немного заволновался и связался с отцом.

«Сейчас спрашивал, он сказал: „Все отлично, прекрасно себя чувствую, ложусь спать“», — добавил Алибасов-младший.

Ранее в распоряжении 5-tv.ru оказалась информация, что к Бари Алибасову домой приезжала «скорая». Известный продюсер пожаловался на сильное головокружение.

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