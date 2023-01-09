Семья и карьера: как найти компромисс между домом и работой

Отсутствие в жизни одного из компонентов может вызывать негативные эмоции. Однако выбор в пользу одного просто отвлечет внимание от проблем.

Вопрос гендерных стереотипов издавна ставит женщин и мужчин перед сложным выбором. Общество хочет построить из первых сильных защитников, добытчиков и карьеристов, а вторых — закрыть в четырех стенах за воспитанием детей и готовкой.

Издание Сибкрай.ru пишет, что дискуссия о месте предназначения женщины может продолжаться бесконечно, однако куда важнее, как она сама решит провести свою жизнь.

По данным сайта, первые шаги в карьере мужчина традиционно делает в 20-23 года, а стремительный подъем происходит в 27-30 лет. В это время образование завершается, необходимый опыт уже получен, а карьера развивается стабильно.

Судьба женщин по статистике складывается по-другому: пока мужчина уходит с головой в работу, женщина выходит замуж и рожает. Из-за этого рывок ее карьеры приходится на 35-40 лет. В это время дети уже подрастают, а навыки и опыт позволяют точно определить, в какой сфере ей хочется двигаться.

Именно в этот момент происходит обратная ситуация, и стереотипы тянут женщину обратно. Начинаются сомнения: а нужна ли ей вообще работа. Дома возникают столкновения: ребенок без присмотра, муж голодный, ранее уютное гнездышко покрывается пылью и мусором. Баланс между карьерой и семьей, к сожалению, поймать сложно.

Нарастающие проблемы в самый неподходящий момент заставляют женщину отказаться от карьерного роста и сделать выбор в пользу «своего предназначения». Роль хозяйки для женщины настолько естественна, что она даже не стремиться обсудить с кем-то свои сомнения и решает раз и навсегда поставить крест на работе. А ведь ребенок должен научиться самостоятельности, а муж при желании с голода не умрет.

При выборе между семьей и карьерой не стоит быть радикальной. Каждому человеку подходят разные роли: кто-то мечтает быть хорошей мамой и женой, а кто-то бизнес-вумен. Если отсутствие какого-либо компонента вызывает у женщины негативные эмоции, нельзя слепо бросаться из крайности в крайность. Важно взвесить все «за» и «против» и найти компромисс между домом и работой.

Ранее успешный предприниматель рассказала 5-tv.ru, как построить успешную карьеру и не забыть про семью.