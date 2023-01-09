Последствия обильного застолья: почему после праздников можно заболеть подагрой

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Рита Миронова
Рита Миронова 48

Обильное застолье может стать причиной появления подагры

Последствия обильного застолья: почему после праздников можно заболеть подагрой

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Ulrich Niehoff

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Заболевание сопровождается сильной болью и искривлением суставов.

Праздники закончились, а вместе с ними и множество новогодних блюд, обилие которых может быть не только плюсом для застолья, но и огромным, даже опасным минусом для здоровья.

Как отметило издание Сибкрай.ru, от затянувшегося рациона из мясных блюд и алкоголя у человека могут отложиться соли в суставах, а это прямой путь к подагре. При этом заболевании мочевая кислота откладывается в суставах, искривляя их и вызывая приступы сильной боли.

Подагрой страдают обычно люди старше 45-50 лет. Чаще всего сильные боли ощущаются в большом пальце ноги — косточка там сильно опухает и болит при малейшем нажатии.

Как помочь больному

  • включить в рацион больше молочных и растительных блюд, различные каши, макароны из твердых сортов пшеницы, но исключить брюссельскую и цветную капусту, бобовые, шпинат и щавель;
  • отказаться от спиртного, жирного мяса, бифштексов, субпродуктов, мясных бульонов;
  • убрать со стола молодое мясо, вместо него употреблять рыбу раз в три-четыре дня;
  • пить около двух литров воды в день, но нежелательно употреблять кофе и чай;
  • не принимать мочегонные препараты;
  • наблюдаться у ревматолога.

Подагра опасна тем, что при неправильном или недостаточном лечении может поражать сердце и сосуды. Но самое серьезное последствие подагры — почечная недостаточность. Без лечения почки станут разрушаться через три-пять лет после начала болезни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как быстро сбросить лишний вес после праздников.

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