Может ли от переизбытка сладостей развиться бесплодие — мнение врача

|
Рита Миронова
Рита Миронова 74

Онколог Ильин: злоупотребление сладостями может повысить риск женской онкологии

Может ли от переизбытка сладостей развиться бесплодие — мнение врача

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Cristina Fumi

Читайте нас в: Дзен Новости

В целом на развитие онкологических заболеваний влияют внешние и внутренние факторы.

Риск заболеть онкологией повышается от воздействия некоторых факторов. И внешние, и внутренние человек либо может контролировать, либо нет. Об этом порталу Газета.ру рассказал врач-онколог Антон Ильин.

По его словам, к внешним факторам можно отнести радиацию и плохую экологию, а к внутренним — проблемы с репродуктивным здоровьем.

«Внешние управляемые факторы — это, в первую очередь, вредные привычки: курение, злоупотребление жирной, жареной, копченой пищей и сладостями. Кроме того, сюда же можно отнести малоподвижный образ жизни, курение, работу на вредном производстве, длительное пребывание под открытым солнцем без защиты, а также беспорядочную половую жизнь», — объяснил врач.

Он также отметил, что риск онкологии повышается при длительном приеме гормональных препаратов, особенно без показаний.

Есть некоторые болезни, которые могут увеличить риск возникновения женской онкологии. Это диабет, артериальная гипертензия и ожирение.

«Внутренние неуправляемые факторы — это возраст женщины и слишком раннее начало месячных и поздняя менопауза», — сообщил Ильин.

Сюда же относится генетическая предрасположенность — риск рака выше у тех женщин, чьи близкие родственницы уже перенесли это заболевание.

Врач советует бросить курить, сесть на диету, пересмотреть свой образ жизни. Тогда каждая женщина будет в силах повлиять на свое будущее. Но не стоит забывать и о регулярных медицинских обследованиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как одна онкология перетекает в другую.

-19° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Последние новости

19:08
«Засуньте себе список»: Тарзан прокомментировал попадание под санкции Украины
18:59
Тяжелобольной Юрий Антонов отказался участвовать в ток-шоу Владимира Соловьева
18:50
В США заявили, что Путин одним указом раскрыл истинное лицо Зеленского
18:49
Зимний отдых: правила въезда для туристов из России в Таиланд
18:41
Постоянно врете: в Финляндии отвергли обещания МИД республики о ядерном оружии
18:34
Может ли от переизбытка сладостей развиться бесплодие — мнение врача

Сейчас читают

«Психиатру его показать»: Пригожин посоветовал Смольянинову подлечить патриотизм
Четвертого мужа сбежавшей в Израиль Пугачевой лишили госнаград и звания Народного артиста
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников
Как найти компромисс между семьёй и карьерой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023