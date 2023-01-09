В целом на развитие онкологических заболеваний влияют внешние и внутренние факторы.

Риск заболеть онкологией повышается от воздействия некоторых факторов. И внешние, и внутренние человек либо может контролировать, либо нет. Об этом порталу Газета.ру рассказал врач-онколог Антон Ильин.

По его словам, к внешним факторам можно отнести радиацию и плохую экологию, а к внутренним — проблемы с репродуктивным здоровьем.

«Внешние управляемые факторы — это, в первую очередь, вредные привычки: курение, злоупотребление жирной, жареной, копченой пищей и сладостями. Кроме того, сюда же можно отнести малоподвижный образ жизни, курение, работу на вредном производстве, длительное пребывание под открытым солнцем без защиты, а также беспорядочную половую жизнь», — объяснил врач.

Он также отметил, что риск онкологии повышается при длительном приеме гормональных препаратов, особенно без показаний.

Есть некоторые болезни, которые могут увеличить риск возникновения женской онкологии. Это диабет, артериальная гипертензия и ожирение.

«Внутренние неуправляемые факторы — это возраст женщины и слишком раннее начало месячных и поздняя менопауза», — сообщил Ильин.

Сюда же относится генетическая предрасположенность — риск рака выше у тех женщин, чьи близкие родственницы уже перенесли это заболевание.

Врач советует бросить курить, сесть на диету, пересмотреть свой образ жизни. Тогда каждая женщина будет в силах повлиять на свое будущее. Но не стоит забывать и о регулярных медицинских обследованиях.

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