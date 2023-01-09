Экс-президент Бразилии Болсонару попал в больницу после протестов на родине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Экс-президент Бразилии пожаловался на боли в животе, которые мучают его после ножевого ранения, полученного пять лет назад.

Экс-президент Бразилии Болсонару попал в больницу после протестов на родине

Фото: Zuma / ТАСС

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Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали в США, сообщает газета O Globo. Уточняется, что политика доставили в больницу в Орландо, штат Флорида, с сильными болями в брюшной области.

Проблемы со здоровьем у Болсонару начались после покушения в 2018 году в городе Жуиз-ди-Фору, где его ранили ножом в живот в ходе предвыборного митинга. После этого Болсонару перенес несколько операций.

Экс-президент Бразилии покинул страну в конце прошлого года. Он направился в США, не желая участвовать в передаче власти новому главе государства Луле да Силве.

Тем временем сторонники Болсонару устроили в Бразилии массовые протесты против нового президента. Беспорядки охватили крупные города страны, в столице протестующие прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание парламента — Национального конгресса, а также захватили резиденцию президента.

Протестующие были столь многочисленны, что полиция оказалась не в состоянии их усмирить. В связи с этим власти страны отдали приказ ввести в столицу военных.

Правительства ведущих мировых государств осудили протесты и попытку госпереворота в Бразилии. В Кремле также заявили о поддержке новоизбранного бразильского президента да Силвы и высказали недовольство действиями инициаторов беспорядков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после попытки госпереворота в столицу Бразилии ввели тяжелую технику.

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