Мадонну обвинили в работорговле и сексуальной эксплуатации африканских детей

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Игорь Рязов
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Всемирная благотворительная организация обратилась к президенту Малави с просьбой провести расследование в отношении эпатажной американской певицы и ее фонда для детей-сирот.

Мадонну обвинили в работорговле и сексуальной эксплуатации африканских детей

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Крупная благотворительная организация «Всемирная федерация Эфиопии» (The Ethiopian World Federation) обратилась к президенту Малави Лазарусу Чаквере с просьбой провести расследование в отношении американский певицы Мадонны. В обращении говорится, что артистка может быть причастна к торговле африканскими детьми, сообщает The Times Nigeria.

В центре скандала оказался фонд помощи детям-сиротам «Воспитание Малави», открытый Мадонной в африканской стране в 2006 году. С его помощью оставшихся без родителей мальчиков и девочек усыновляют или удочеряют жители Европы, США и других развитых стран.

«Необходимо ограничить доступ Мадонны и ее соратников к Африке и африканским детям в качестве меры предосторожности, пока не будет проведено тщательное расследование торговли детьми, сексуальной эксплуатации, сексуального рабства, угроз принуждения, мошенничества, обмана и злоупотребления властью или уязвимостью детей», — призвали президента Малави в благотворительной организации.

В докладе говорится, что Мадонна вышла за рамки законов при создании фонда, использовав свою славу и деньги. В том же 2006 году она усыновила в Малави сына Дэвида, который, по ее более поздним словам, «выглядит в ее женской одежде лучше, чем она». Там же отмечается, что певица известна публикацией порнографических фотографий, снимков со сценами однополого секса (в том числе со своим участием) и зоофилией. Также она оскорбляла религиозные символы и ценности традиционных обществ.

«Именно психология, стоящая за ее способностью делать все это, могла побудить Мадонну открыть в Малави фонд для детей-сирот — с целью проведения социальных экспериментов над уязвимыми африканскими детьми», — считают благотворители.

В их обращении к президенту Малави также отмечается, что нельзя забывать о презумпции невиновности и наказывать Мадонну, пока ее вина не будет доказана. Однако тревожные факты уже есть.

Ранее 5-tv.ru сообщал о целом ряде странных выходок Мадонны. В частности, она опубликовала снимок, на котором сама запечатлена в пижаме, а ее дети — в корсеты, платья и обувь на каблуках. Многие поклонники предположили, что певица потеряла рассудок. Может ли это быть правдой, 5-tv.ru рассказала психолог Екатерина Верченова.

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