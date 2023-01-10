Зеленский применил в Соледаре «губительную тактику» Гитлера: он потеряет город и армию

Боевики ВСУ бегут из города в 15 километрах от Артемовска под натиском российских сил и артиллерии. Отчаянный приказ президента Украины провоцирует раскол в войсках.

Боевики ВСУ отступают из Соледара в ДНР под натиском российских военнослужащих, несмотря на приказ президента Украины Владимира Зеленского оставаться на местах. Он пытался применить в городе тактику Адольфа Гитлера, однако только усугубил положение. Об этом 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

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«На сегодняшний день ситуация достаточно сложная. С одной стороны, командование ВСУ во главе с главкомом Залужным настаивает на выводе войск, чтобы сберечь личный состав и сохранить живую силу. С другой стороны, президент Зеленский, как верховный главнокомандующий, требует, чтобы город обороняли так же, как и Артемовск — до последнего украинца», — сообщил Юрий Кнутов.

До сих пор приказ президента Украины продолжает действовать, добавил военный эксперт. Однако фактически находящиеся в Соледаре боевики ВСУ его не соблюдают.

«Условия достаточно тяжелые из-за воздействия российской артиллерии, минометов и другого огня. Украинские войска просто оставляют свои позиции и уходят из города. Поэтому де-факто отход войск происходит, но юридически он пока не оформлен», — рассказал специалист.

По его оценке, уже до конца месяца Соледар будет освобожден и перейдет под контроль ВС РФ. Однако Зеленский до последнего момента будет применять тактику, использованную прежде фюрером.

«Зеленский исходит с позиций, которые в свое время выучил еще Гитлер в годы Великой Отечественной войны — по превращению городов в города-крепости. Они должны оттягивать на себя значительные силы российских войск, для того чтобы сдерживать их продвижение вперед. Логика в его словах есть. Другое дело, что оборона таких городов ведет к гибели наиболее подготовленной части украинских вооруженных формирований», — отметил Юрий Кнутов.

В заключение военный эксперт сказал, что такая тактика приведет к росту числа плохо обученных мобилизованных в ВСУ, а также упадку морали среди профессиональных и подготовленных военных.

«В долгосрочной перспективе подобная стратегия Зеленского губительна для вооруженных формирований Украины. Это понимает Залужный. Отсюда и противоречие между высшим командованием украинской армии и президентом Зеленским все больше и больше усиливается», — подытожил специалист.

Как сообщал 5-tv.ru, украинские источники ожидают сдачи Соледара уже сегодня, 10 января. Бои сейчас идут в центре и на северо-востоке города. Днем ранее стало известно, что под контроль ВС РФ перешло село Бахмутское — оно расположено неподалеку от Соледара. Это все открывает возможность для долгожданного и очень важного освобождения Артемовска, находящегося в 15 километрах от города.