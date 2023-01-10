Площадь пожара на северо-востоке столицы составила тысячу квадратных метров

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 18

В Москве у метро «Дмитровская» начался сильный пожар

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Пользователи пишут, что дыма и огня очень много.

В Москве в районе станции метро «Дмитровская» начался пожар в одноэтажном здании, сообщает МЧС РФ.

По предварительным данным, возгорание произошло в здании на улице Добролюбова, где располагается автосервис. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

«233 человека покинули здание до прибытия пожарных», — говорится в сообщении МЧС.

В настоящее время в центральной части складского помещения есть угроза распространения огня. Также есть угроза перехода огня на соседние склады и административную часть здания. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Данные о пострадавших пока не поступали.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в России будут рассчитывать ущерб при пожаре по-новому. В МЧС подсчитали что ежегодный ущерб от возгораний в домах и офисах обычно оценивается примерно в 14 миллиардов рублей, тогда как оценка по новой методике показала результат в пять раз больше — около 70 миллиардов.

Сейчас 80% всех пожаров регистрируются как безущербные, хотя на деле это не так. Ошибка возникает из-за бумажной волокиты и не предоставления нужных документов во время.

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