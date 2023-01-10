Пушилин заявил о близком освобождении Соледара
Врио главы ДНР Пушилин: Соледар близок к освобождению
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Бои уже сместились с востока и из центра города в его западную часть.
Город Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) близок к освобождению от украинских боевиков. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире федерального телеканала.
«Сейчас все внимание приковано и к Артемовску, и к Соледару, наверное, в какой-то большой части. Почему? Потому что там сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город близок к освобождению. Дается это очень большой ценой. Сейчас уже сместились бои в западную часть», — сказал он.
До этого Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что бои идут уже в центре и на северо-востоке Соледара. Под российский контроль перешли две ближайшие железнодорожные станции и несколько соляных шахт.
Накануне стало известно, что ВС РФ освободили село Бахмутское под Соледаром, а украинские боевики массово отступают из городской застройки. Сообщение о поражении украинских войск в соцсетях разместил и британский наемник Фрейзер Гуд.
Одновременно российские войска наступают на авдеевском, артемовском и краснолиманском направлениях. Это подтверждают сводки генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии 5-tv.ru рассказал, что Зеленский применил в Соледаре «губительную тактику» Гитлера, которая приведет к потере города и армии.
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