Пушилин заявил о близком освобождении Соледара

Бои уже сместились с востока и из центра города в его западную часть.

Город Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) близок к освобождению от украинских боевиков. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире федерального телеканала.

«Сейчас все внимание приковано и к Артемовску, и к Соледару, наверное, в какой-то большой части. Почему? Потому что там сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город близок к освобождению. Дается это очень большой ценой. Сейчас уже сместились бои в западную часть», — сказал он.

До этого Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что бои идут уже в центре и на северо-востоке Соледара. Под российский контроль перешли две ближайшие железнодорожные станции и несколько соляных шахт.

Накануне стало известно, что ВС РФ освободили село Бахмутское под Соледаром, а украинские боевики массово отступают из городской застройки. Сообщение о поражении украинских войск в соцсетях разместил и британский наемник Фрейзер Гуд.

Одновременно российские войска наступают на авдеевском, артемовском и краснолиманском направлениях. Это подтверждают сводки генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии 5-tv.ru рассказал, что Зеленский применил в Соледаре «губительную тактику» Гитлера, которая приведет к потере города и армии.