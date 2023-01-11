Утратил брутальность: хирург назвал изменения в образе Киркорова после пластики

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 8 022

Пластический хирург: Филипп Киркоров останется самим собой даже с другой внешностью

Фото, видео: Антон Новодережкин / ТАСС; 5-tv.ru

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Врач считает, что всем российским звездам шоу-бизнеса нужно равняться на Киркорова.

Обычно, после новогодних праздников знаменитости пытаются скрыть следы бурных утех на своем лице. А вот Филипп Киркоров приятно удивил своих поклонников и показался на публике при всем параде. Сегодня все СМИ обсуждают новую внешность поп-короля. Кто-то говорит, что артист помолодел лет на 20 и, тем самым, утратил свою знаменитую «брутальность».

О том, насколько успешно была проведена операция на лице Киркорова и почему он так изменился, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал пластический хирург Алексей Маляев.

«На мой взгляд, операция проведена успешно, так как не видно послеоперационных швов, не изменен разрез глаз, хорошо подтянута кожа. Да, здесь, возможно, исчезла какая-то брутальность, какая-то особенная бородка, но операция выполнена грамотно», — заявил врач.

Кстати, после появившихся в Сети кадров с новым лицом артиста, многие пользователи решили, что у него теперь абсолютно идентичное лицо с российским певцом Стасом Михайловым. Однако хирург Маляев считает, что несмотря на это, Филипп все равно навсегда останется самим собой.

Филипп Киркоров тогда и сейчасФилипп Киркоров тогда и сейчас. Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС; Новодережкин Антон / ТАСС

«Филипп всегда будет оставаться сам собой: со своей брутальностью, со своим ростом, со своей изюминкой. Он хорошо сохраняет молодость и не стареет. Это будет многим артистам примером», — заключил эксперт.

Видеоролик с преобразившимся Киркоровым в своем микроблоке опубликовала светская львица Виктория Шелягова. Король отечественной эстрады был одет в шикарный черный костюм, а его лицо буквально сияло. К тому же поклонники отметили, что форма лица артиста стала более четкой. Эффектности добавила аккуратная черная борода и подчеркнутые брови.

При этом сам Филипп Киркоров не скрывал, что ради «неземной красоты» обращался к лучшему пластическому хирургу Москвы. Какие именно процедуры делал артист, остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как поклонники не узнали поп-короля после пластики.

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