«Что Киркоров, что Михайлов»: поклонники не узнали поп-короля после пластики

В сети обсуждают небольшой видеоролик, где певец предстал в новом образе. Заметно, что его лицо обрело четкую форму и свежий вид.

Филипп Киркоров вновь подогрел интерес к своей внешности. В этот раз поклонники обратили внимание, что 55-летний певец резко помолодел. Видеоролик с преобразившимся Киркоровым в своем микроблоке опубликовала светская львица Виктория Шелягова.

Король отечественной эстрады был одет в шикарный черный костюм, а его лицо буквально сияло. К тому же поклонники отметили, что форма лица артиста стала более четкой. Эффектности добавила аккуратная черная борода и подчеркнутые брови. Из-за этого кажется, что Филипп Киркоров помолодел лет на 20.

Однако, как пишет KP.RU, не всех почитателей его творчества порадовало преображение. По мнению некоторых комментаторов после пластической операции поп-король утратил свою индивидуальность.

«Совершенно не узнаваем!» — написал один из участников обсуждения.

«Что Киркоров, что Стас Михайлов — теперь все на одно лицо!» — добавил другой комментатор.

При этом сам Филипп Киркоров не скрывал, что ради «неземной красоты» обращался к лучшему пластическому хирургу Москвы. Какие именно процедуры делал артист, остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как преобразилась 61-летняя актриса Елена Яковлева.