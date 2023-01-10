«Сезонные заболевания»: в каком состоянии находится Светлана Светличная

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Невестка Светланы Светличной: у актрисы грипп и она находится под наблюдением врачей

«Сезонные заболевания»: в каком состоянии находится Светлана Светличная

Фото: © РИА Новости / Сергей Кузнецов

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Звезда советского кино под пристальным наблюдением врачей уже несколько месяцев. Есть ли надежда?

Состояние российской актрисы Светланы Светличной волнует ее поклонников уже очень долгое время. Так, сегодня стало известно о том, что у нее все стабильно, но она все еще остается в клинике. Об этом РИА Новости рассказала невестка знаменитости Ольга Калимбет.

«Никакого крайне тяжелого состояния нет, просто сопутствующие заболевания сезонные, которые сейчас. Грипп, все это», — сказала Калимбет.

По ее словам, актриса все еще восстанавливается после разных болезней.

О госпитализации Светланы Светличной стало известно в конце ноября. Сообщалось, что поводом для обращения к врачам стало резко ухудшившееся самочувствие актрисы. Звезда стала часто терять вещи и не могла найти их, а через какое-то время вспоминала местоположение. Также знаменитость искренне считала, что ей 41 год, хотя 15 мая ей исполнилось 82. Помимо этого артистка не помнила, в каких фильмах снималась.

Позже стало известно, что госпитализация актрисы Светличной в больницу была вызвана осложнениями от болезни Альцгеймера. Ей были назначены нейропротекторы, сосудистый комплекс, лечебная гимнастика, а также занятия с психологом. Специалисты проводят когнитивные тренинги с артисткой, чтобы сохранить ей остатки памяти.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сделает со Светличной болезнь Альцгеймера.

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