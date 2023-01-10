Бербок посетила Харьков и пообещала Украине новые поставки оружия

Немецкий министр приехала показать украинцам, что они могут рассчитывать на поддержку Германии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе посещения Харькова пообещала Украине новые поставки оружия. Об этом сообщает ZDF.

Издание уточняет, что министр стала первым членом правительства Германии, посетившим восток Незалежной после начала спецоперации. Причем визит ее не был объявлен заранее. Во время посещения Харькова Бербок сопровождал ее украинский коллега Дмитрий Кулеба и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

По словам Бербок, она приехала, что получить представление о ситуации и пообщаться с местными жителями. Кроме того, немецкий министр хотела показать украинцам, что они могут рассчитывать на поддержку Германии.

«Это включает в себя дальнейшие поставки оружия, которое необходимо Украине», — заявила Бербок по прибытии в Харьков.

Накануне Der Spiegel вышел с публикацией о том, что властям Германии придется ослабить собственную обороноспособность, чтобы выполнить обещание о передаче Украине 40 боевых машин пехоты Marder.

По данным издания, всего на вооружении Германии находится около 370 БМП, из которых лишь около 220 в боевом состоянии, а 60 машин вообще числятся на балансе только для использования на запчасти.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый пакет вооружения для киевского режима, о котором на Западе объявили недавно, показывает, что у Украины закончилась техника времен СССР.