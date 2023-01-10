Новая поставка военной техники на Украину вскрыла огромную проблему в ВСУ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 54

Академик Сивков: новая поставка Украине западной техники говорит о том, что резервы ВСУ на исходе

Новая поставка военной техники на Украину вскрыла огромную проблему в ВСУ

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Запад продолжает из кожи вон лезть, чтобы хоть как-то помочь Украине.

Новый пакет вооружения для киевского режима, о котором объявили недавно, говорит о том, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончилась техника времен Советского Союза. Об этом заявил академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с URA.RU.

«Сам факт поставки этой бронетехники говорит о многом. Это то, что на Украине своей техники не осталось, которую можно было бы отремонтировать. И они хотят получить хотя бы такое», — объяснил Сивков.

К слову, новый пакет вооружения для киевского режима включает в себя 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 машин HMMWV, буксируемые 105-миллиметровые гаубицы, а также боеприпасы, запчасти и амуницию. Все это Украине передадут США, Германия и Франция.

В то же время обозреватель Bloomberg Андреас Клут написал, что США запретили Украине применять поставленное оружие для ударов по российской территории. Клут подчеркнул, что приоритетом для США и союзников является избежание прямого конфликта с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему ВСУ сбивают собственные самолеты и вертолеты в зоне СВО.

Тема:
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