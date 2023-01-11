Из-за закрытия фирм-перевозчиков в России могут вырасти цены на такси

Основная причина, по которой владельцы такси задумываются о ликвидации бизнеса — проблемы с деталями на авто.

Каждый десятый владелец таксопарка в России задумался о ликвидации своего бизнеса.

Как выяснили «Известия», причина в убыточности. Минувший год в минусе закончила треть перевозчиков. Кроме того, из-за ухода западных автопроизводителей, проводить техобслуживание или ремонт такси стало значительно труднее и затратнее.

С отсутствием или дороговизной запчастей столкнулись более 80% перевозчиков. Все это в совокупности, как полагают эксперты, может привезти к росту цен на поездки в этом году на 10-20%.