Неизвестный мужчина с ножом атаковал людей на вокзале в Париже

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в социальных сетях об «эффективной и мужественной реакции» полицейских.

Ножевые ранения нанес людям неизвестный мужчина на вокзале в Париже. Об этом сообщил телеканал BFM. Уточняется, что среди пострадавших есть сотрудник полиции.

«Несколько человек получили ножевые ранения от человека, который был нейтрализован полицией», — сказано в сообщении.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в социальных сетях об «эффективной и мужественной реакции» полицейских.

В СМИ появилась предварительная информация, что всего, включая правоохранителя, пострадало шесть человек. В результате инцидента район был оцеплен, а движение поездов приостановлено. Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, он задержан.

К слову, в конце ноября неизвестные напали на мужчину на одной из московских улиц, отобрав сумку со 100 тысячами долларов. Перед нападением злоумышленники произвели несколько выстрелов в воздух. Уточнялось, что пострадавший является гражданином Кыргызстана. Мужчину повалили на землю, отобрали валюту, а затем скрылись на автомобиле.

Пострадавший обратился в полицию и дал приметы нападавших. А на вопрос, откуда у него такая крупная сумма, ответил, что деньги якобы заработал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на какую знаменитость напали в Петербурге.