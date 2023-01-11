Кого смертельно испугался Зеленский: СБУ усилила охрану офиса президента в Киеве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 121

СБУ сообщила о контрразведывательных мероприятиях в правительственном квартале Киева.

Фото, видео: Zuma / ТАСС; СБУ; 5-tv.ru

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Спецслужбы Незалежной обеспокоились безопасностью первых лиц государства в условиях «вооруженной агрессии РФ».

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проведение контрразведывательных мероприятий в правительственном квартале Киева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Цель — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, а также повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ», — заявил представитель пресс-службы СБУ.

На самом деле лидер Незлежной Владимир Зеленский всерьез опасается переворота со стороны военных и своего физического устранения, так как понимает, что время для этого пришло. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

«Идет зачистка и отработка возможного штурма офиса президента на Банковой улице», — написал политик в своем Telegram-канале, комментируя заявление СБУ.

Накануне политолог Алексей Мартынов в комментарии 5-tv.ru заявил, что «утилизировать» Зеленского могут украинские олигархи либо сотрудники западных спецслужб. Эксперт напомнил, что недавно глава Незалежной лишил гражданства нескольких украинских олигархов, включая Игоря Коломойского, который, по слухам, помог ему победить на президентских выборах. Поводом для обид олигархов стала и национализация предприятий, из-за которой крупные бизнесмены несут огромные убытки. Все это просто так не сойдет с рук Зеленскому, уверен Мартынов.

Как сообщал 5-tv.ru, в Японии заявили, что Зеленский теряет власть над страной и армией.

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