Рассказавший правду о «резне» в Буче француз Боке попросил убежища в России

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Освещавший события в Донбассе французский волонтер Боке попросил убежища в России

Рассказавший правду о «резне» в Буче француз Боке попросил убежища в России

Фото: www.globallookpress.com / Dominic Chiu

Читайте нас в: Дзен Новости

После раскрытия информации о преступлениях киевского режима на мужчину совершили несколько покушений.

Французский волонтер Адриан Боке, который стал свидетелем готовящейся провокации Киева против российской армии в Буче и рассказал об этом СМИ, попросил политического убежища в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что заявление от Боке российским властям поступило в середине декабря. Причиной решения француза стали опасения за свою жизнь. Еще прошлой осенью на Боке напали двое мужчин с ножом в Стамбуле, однако ему удалось скрыться от них. Позже волонтер сообщил, что нападение на него организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).

Весной 2022 года Боке находился на Украине с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки он заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, Боке рассказал, как в его присутствии украинские боевики-националисты жестоко пытали пленных российских военных, простреливая им ноги, а одного офицера убили.

Также в интервью французскому радио волонтер рассказал, как стал свидетелем подготовки провокации в городе Буче, где российские военные, по заявлениям Киева и Запада, «расправились» с мирными жителями. По словам Боке, на самом деле пресловутая «резня» была инсценировкой: на его глазах тела в Бучу привезли в грузовиках специально для фотосессии.

Кроме того, волонтер рассказал, что у некоторых виденных им в Буче трупов мирных людей руки были связаны чистой белоснежной тканью. Это говорит о том, что руки им связали уже после расстрела, чтобы организовать постановочную съемку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт.

-12° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
69.61
-0.69 74.54
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака

Последние новости

15:27
В США внезапно отменили все авиарейсы: «Полный бардак»
15:25
Потерянные в Москве: еще одну мумию обнаружили в столице
15:20
Рассказавший правду о «резне» в Буче француз Боке попросил убежища в России
15:11
Состояние тяжелобольной Мельниковой ухудшилось: «Все. Точка. Больше планов нет»
15:06
Сметут свои же: почему Зеленский отказал отвести войска от Артемовска
15:05
Суд заочно арестовал предпринимателя Бориса Зимина*

Сейчас читают

Политолог Евсеев раскрыл главный страх Шольца
"С мужем большие проблемы": отношения Тодоренко с близким мужчиной подошли к концу
8 полезных привычек для контроля артериального давления
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023