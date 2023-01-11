Потерянные в Москве: еще одну мумию обнаружили в столице

А в канун Нового года в одном из отелей была найдена женщина в стрингах в аналогичном состоянии разложения.

Мумифицированное тело мужчины найдено полицейскими на севере Москвы. Об этом сообщает ИА REGNUM. Уточняется, что правоохранителей вызвала местная жительница, поскольку ее сосед долго не выходил на связь.

Женщина забеспокоилась, что с мужчиной могло что-то произойти, так как последнее сообщение в мессенджере она получила от него задолго до новогодних праздников. В двадцатых числах декабря 53-летний Александр поинтересовался насчет оплаты консьержа в подъезде. После этого связь с ним прервалась, несмотря на многочисленные сообщения соседки.

«Прибывший на место наряд полиции обнаружил, что дверь в квартиру мужчины не заперта. В двухэтажной квартире, в одной из комнат правоохранители обнаружили тело мужчины, одетого в черное кимоно», — прокомментировал источник агентства.

Полицейские обнаружили в квартире сейф, оказавшийся при вскрытии пустым. По данным предварительной экспертизы, к моменту обнаружения мужчина был мертв около 20 дней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что известно о мумии в московском отеле.