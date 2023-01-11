Путин поблагодарил кабмин за работу в 2022 году

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 29

Глава государства отметил работу профессионалов, и общий вклад и эффективность.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Быркин; 5-tv.ru

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Кабмин за работу в 2022 году поблагодарил президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства. Глава государства отметил заслугу россиян и работу специалистов.

«Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего, гражданам России, их собранности, всей нашей собранности и готовности к вызовам, к работе в сложных условиях», — сказал верховный главнокомандующий.

Путин добавил, что главе правительства Михаилу Мишустину удалось собрать эффективную команду профессионалов, нацеленных на результат и выстроить эту деятельность хорошо в технологическом плане.

«Это приносит, конечно, соответствующие результаты», — подытожил российский лидер.

К слову, накануне президент поручил бороться с наценками на еду и лекарства в рамках встречи с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским. Путин уточнил, что необходимо активизировать контроль цен в России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с кем Путин обсудил поддержку новых территорий.

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