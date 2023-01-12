Психолог о связи женщины и ребенка: «Материнского инстинкта не существует»

По словам эксперта, не ощутить в первые дни жизни малыша безусловную любовь к нему — нормально. Просто некоторым мамам нужно время.

Родить ребенка и полюбить его всем сердцем в ту же секунду — такова идеальная картина родительства, нарисованная обществом. Но случается это не с каждой мамой, и с материнским инстинктом не имеет ничего общего, заявил в интервью изданию Газета.ру клинический психолог Станислав Самбурский. Многие женщины оказываются в западне стереотипа, считают себя недоматерями. С вами все нормально, если вы не обожаете свое дитя сразу после родов. Просто нужно время.

По словам эксперта, молодые мамы часто пугаются отсутствия долгожданного чувства любви к ребенку. Многие обращаются к психотерапевтам, полагая, что у них ментальные проблемы, какая-то эмоциональная инвалидность. Но в таком случае нужно просто принять — не все проходят один и тот же путь в материнстве. Более того, нередко женщины выдают желаемое за действительное, описывая пресловутую «любовь с первого взгляда».

Что касается знакомого всем (ну, почти) умиления от вида младенца — это просто придуманный природой механизм защиты, продукт и одновременно условие эволюции. Малыши такие симпатичные только для того, чтобы родители лучше относились к ним, заботились и проявляли нежность. Эта схема мироздания одинакова и у людей, и у животных. И в ней опять нет ничего общего с любовью.

«Материнского инстинкта нет. Все, что понимается под этим понятием — социокультурный фактор. Есть страны, где матери готовы отдавать и практически продавать своих дочерей в жены с десяти лет. Казалось бы, чудовищная жестокость, но, если бы материнский инстинкт существовал, пошли бы на такое сотни тысяч женщин? В этом весь ответ», — отметил Самбурский.

Ощущение безусловной близости с ребенком у только что родившей женщины объясняется гормональным всплеском. Молодые мамы буквально купаются в окситоцине, благодаря которому справляются с послеродовой болью, усталостью, бессонными ночами и другими «радостями» родительства.

Забота, терпение, функция защиты — это базовые понятия о материнстве, которые и принято объединять в «инстинкт». Что же касается любви, она в безусловном виде невозможна, считает психолог. Это чувство взращивается постепенно. И даже если вы не испытали его едва увидев ребенка, не огорчайтесь, вы не плохая мама. Все нормально и все еще впереди.

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