Только стены остались: склады под Санкт-Петербургом сгорели дотла

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27

Пожар на 400 квадратных метров возник в складском помещении на Свердловской набережной Петербурга

Фото, видео: 5-tv.ru

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К тушению привлекли десять единиц пожарной техники и 45 человек.

В Калининском районе Петербурга на Свердловской набережной произошло возгорание складского помещения. Как стало известно 5-tv.ru, пламя распространилось на площадь 400 квадратных метров.

На место оперативно прибыли спасательные службы, пожару был присвоен второй ранг. В настоящий момент огонь уже ликвидирован. Сообщается, что к тушению привлекли десять единиц техники и 45 пожарных.

«По прибытию в путь исследования был дан повышенный номер, потому что наблюдалось открытое горение и зарево. В настоящий момент пожар локализован. <…> Мы сняли угрозу распространения на соседние здания. <…> Погибших и пострадавших нет», — сообщил начальник в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин в момент тушения пожара.

К слову, в декабре похожая история произошла в Екатеринбурге. Там загорелся склад с деревянными товарами на территории большого торгового центра. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Пламя со склада разбушевалось слишком сильно, некоторые шоферы, проезжающие мимо места происшествия, жаловалась на нестерпимый жар от полыхающего объекта.

Потребовалось около семи часов для полной ликвидации огня. Информации о пострадавших не поступало. Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на северо-востоке Москвы, которое составило тысячу квадратных метров.

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