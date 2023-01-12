Теракты предотвращены: силовики уничтожили схрон украинских диверсантов в ЛНР

Враг делает тайники с иностранными боеприпасами, чтобы ударить исподтишка. Однако подобные планы «рубят» на корню.

Оружейный схрон, предназначенный для украинских диверсантов, выявлен сотрудниками Министерств госбезопасности и внутренних дел (МГБ, МВД) Луганской народной республики (ЛНР). Противник планировал теракты в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Установлено, что содержимое схрона предназначалось для совершения диверсионно-террористических актов», — пояснил источник агентства.

Он уточнил, что в тайнике были пулеметы, гранатометы, разнокалиберные патроны, включая боеприпасы иностранного производства, а также выстрел к пушке 2А28 (орудие можно использовать на боевой машине пехоты).

«Заряды, не подлежащие изъятию, уничтожены на месте обнаружения схрона», — прокомментировал собеседник журналистам.

С его слов, сейчас устанавливаются личности, причастные к террористической деятельности. Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине с целью защиты мирных граждан от неонацистов. Началу СВО предшествовали усилившиеся обстрелы гражданских со стороны боевиков. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru рассказал, зачем ВСУ засылает диверсантов в ЛНР.