Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ засылает диверсантов в ЛНР через Червоную Диброву
Военный эксперт Кнутов сообщил о намерении ВСУ начать наступление на Луганск после разведки ДРГ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru
Российская армия уничтожила разведку противника в районе населенных пунктов в ЛНР, но остался вопрос — почему она была именно там?
Украинские военные хотят проникнуть на территорию Луганской народной республики. Именно поэтому ВСУ нужно занять часть населенных пунктов, через которые возможно пройти к Луганску. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru, комментируя последнее заявление Минобороны об уничтожении российскими военными трех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Терны ДНР и Червоная Диброва ЛНР.
«Они планируют наступление с севера на Луганск, на территорию Луганской народной республики. Мы заявили о том, что ее освободили, им нужно взять часть районов, хотя бы часть районов. Показать, что они отвоевали. А ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — Прим. ред.) ведут разведку, определяют маршруты, осуществляют наведение ракет HIMARS, создают координаты целей и выводят из строя коммуникации», — объяснил он.
К слову, Терны и Червоная Диброва не единственные регионы, занять которые мечтают украинские боевики. ВСУ также хотят отбить Северное и Красногоровку, ведь именно эти населенные пункты имеют принципиальное значение. Как считает Кнутов — это ключ к Артемовску для боевиков Украины. Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Кнутова о том, зачем ВСУ понадобился Артемовск.
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