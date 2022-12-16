Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ засылает диверсантов в ЛНР через Червоную Диброву

Российская армия уничтожила разведку противника в районе населенных пунктов в ЛНР, но остался вопрос — почему она была именно там?

Украинские военные хотят проникнуть на территорию Луганской народной республики. Именно поэтому ВСУ нужно занять часть населенных пунктов, через которые возможно пройти к Луганску. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru, комментируя последнее заявление Минобороны об уничтожении российскими военными трех украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Терны ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

«Они планируют наступление с севера на Луганск, на территорию Луганской народной республики. Мы заявили о том, что ее освободили, им нужно взять часть районов, хотя бы часть районов. Показать, что они отвоевали. А ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — Прим. ред.) ведут разведку, определяют маршруты, осуществляют наведение ракет HIMARS, создают координаты целей и выводят из строя коммуникации», — объяснил он.

К слову, Терны и Червоная Диброва не единственные регионы, занять которые мечтают украинские боевики. ВСУ также хотят отбить Северное и Красногоровку, ведь именно эти населенные пункты имеют принципиальное значение. Как считает Кнутов — это ключ к Артемовску для боевиков Украины. Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Кнутова о том, зачем ВСУ понадобился Артемовск.