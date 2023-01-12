«Ответ на это есть в документах»: почему Байдена считают преступником

Самые пугающие тайны могла увидеть простая уборщица. Неужели главе США это сойдет с рук?

Американский лидер Джо Байден совершил преступное деяние во время перевозки секретных документов на посту вице-президента. Такое мнение выразил американский политолог Скотт Беннетт в беседе с 5-tv.ru. Он напомнил, как подобная история произошла с экс-главой Штатов Дональдом Трампом. Тогда его всячески критиковали за беспечность, чтобы не позволить участвовать в будущей президентской гонке.

«ФБР и демократы подняли шум вокруг Трампа, говоря, что в документах есть информация о ядерных стратегиях, и всячески иначе обвиняли его. Таким образом они пытались не дать Трампу участвовать в будущих выборах президента США», — объяснил эксперт.

Теперь же нынешний президент Америки попал в похожую ситуацию с документами. Правда, его историю пытаются исковеркать, не допуская критики в сторону правительства. Приспешники Байдена отмечают, что в таинственных бумагах нет важной информации и американский лидер добропорядочный человек.

Несмотря на это, Беннетт заявил о нестыковке, которая ставит под сомнение всю репутацию президента США. Когда глава государства перевозил документы, то был вице-президентом, хотя это право есть только у лидера страны.

«Те документы, что были у Байдена, являлись секретными, как человек, который сам работал с секретными документами, скажу, что принять их за обычные невозможно: там огромный красный штамп с надписью „Особо секретно“. И это обязательно. <…> Поэтому документы, очевидно, у Байдена не было права перевозить. Следовательно, он, скорее всего, сделал это незаконно», — объяснил политолог.

Эксперт отметил, что Байден поступил максимально неразумно. Он создал чудовищную ситуацию, где государственную тайну могла узнать простая уборщица кабинетов. Республиканская партия не позволит, чтобы оплошность такого масштаба сошла с рук безответственному лидеру.

«Что же могло быть в этих документах? Может ли это быть связано с переходом команды правительства Обамы в команду правительства Байдена? Ведь очевидно, что этот пожилой зомби после лоботомии не способен к самостоятельным решениям, он — кукла. Но чья? Может быть, ответ на это есть в документах», — предположил Беннетт.

Вполне возможно, что в секретных бумагах хранятся свидетельства о преступлениях Байдена или 44-го президента США Барака Обамы против человечества. Что несут в себе таинственные сведения — неизвестно, однако, по мнению политолога, очевидно одно: «мы столкнулись с преступлением, и его необходимо расследовать».

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Трампа преследовало ФБР, а Байдену за тот же прокол ничего не будет.