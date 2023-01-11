Не секрет: почему Трампа преследовало ФБР, а Байдену за тот же прокол ничего не будет

В офисе президента США нашли секретные документы с данными разведки об Украине и, по сути, ничего ему не сделали. Для его предшественника аналогичное нарушение обернулось скандальными обысками.

Президенту США Джо Байдену не грозит никакое наказание за хранение секретных документов в своем офисе, пусть аналогичное нарушение для его предшественника Дональда Трампа и закончилось скандальными обысками ФБР. Об этом 5-tv.ru сообщил политолог Антон Бредихин.

«Думаю, Байдена никак не коснется ни этот скандал, ни последующие. Мы видим даже не политику двойных стандартов. Мы видим, что Трампа старались уничтожить. Были не только обыски, были регулярные инициативы объявления импичмента. В то же время по отношению к Байдену такого не применялось», — рассказал эксперт.

Нынешнему президенту США, напомнил Антон Бредихин, сходят с рук и многочисленные оговорки во время публичных выступлений, и сведения о причастности его сына Хантера к наркобизнесу и торговле людьми. Однако ничего из этого не влияет на устойчивость Джо Байдена на политическом небосклоне.

«Поэтому и в этот раз все так же пройдет для него легко. Я не думаю, что возможны какие-то дела уголовные или обсуждения в Конгрессе о его дееспособности. Это все пройдет для него легко. Вплоть до следующих президентских выборов, несмотря на любые встряски, Байден будет находиться у власти», — выразил уверенность политолог.

Более того, в будущем вполне возможен приход в политику и оскандалившегося Хантера Байдена. Возможно, скоро он объявит о планах занять пост губернатора или сенатора, считает эксперт.

«Мы увидим ситуацию, когда Обаме, например, было разрешено сказать, что он употреблял кокаин и курил траву, будучи студентом, и это уже не было скандалом. В отношении Хантера будет то же самое. Создается новый облик политика — морально разложенного. Имеются доказательства того, что есть это моральное разложение. Но это именно новый образ для американского общества, новый идеал», — подытожил Антон Бредихин.

Проблемы Байдена и Трампа с секретными документами

Секретные документы были обнаружены в офисе Джо Байдена в связанном с ним аналитическом центре в Вашингтоне. В них содержались данные разведки США об Украине, Иране и Великобритании в бытность американского лидера вице-президентом. Бумаги нашли его адвокаты еще в ноябре 2022 года, однако известно об этом стало только сейчас.

Джо Байден заверил, что сотрудничает с Минюстом США по поводу хранения секретных документов. Он также дал понять, что ничего не знал об этих бумагах, их содержании и был удивлен из-за их обнаружения. Сейчас по этому факту ведется проверка, по итогам которой будет установлена необходимость дальнейшего расследования и назначения спецпрокурора. При этом в комитете по разведке палаты представителей уже потребовали расследовать историю с обнаруженными секретными документами у Байдена.

Что касается Дональда Трампа, скандальные и масштабные обыски в его имении Мар-а-Лаго во Флориде сотрудники ФБР провели 8 августа 2022 года. Сотрудники спецслужб заподозрили экс-президента в том, что он вывез около несколько сотен секретных документов с целью препятствовать их расследованию.

Трамп отверг все обвинения и заявил, что ФБР и минюст строят против него козни. По словам экс-главы Белого дома, обвинения необоснованные, ведь он рассекретил все найденные у него документы в бытность президентом. Политик также добавил, что у ФБР не было необходимости изымать документы и он без проблем отдал бы их добровольно.

Наконец, Хантер Байден — ранее 5-tv.ru публиковал подробности скандала с его ноутбуком и хранившейся там переписке.