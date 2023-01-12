«И никакой тюрьмы»: Сноуден про найденные у Байдена секретные документы

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Рита Миронова
Рита Миронова 67

Сноуден: Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители

«И никакой тюрьмы»: Сноуден про найденные у Байдена секретные документы

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Harrer - Pool via CNP

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В офисе американского лидера обнаружили бумаги с данными разведки об Украине, Иране и Великобритании. Для его предшественника аналогичное преступление обернулось скандальными обысками.

Президент США Джо Байден присвоил больше секретных документов, чем многие разоблачители. Об этом заявил экс-сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Америки Эдвард Сноуден.

В своем Twitter он написал, что американский лидер не понес никакого наказания, в то время как некоторые разоблачители отбывают сроки в тюрьмах.

«Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители. Для сравнения Риалити Уиннер (осужденная в США за утечку из Агентства национальной безопасности — Прим. ред.) была приговорена к пяти годам всего за один документ. Тем временем Джо Байден, Дональд Трамп, Билл Клинтон, Дэвид Петреус… у этих парней десятки, сотни (документов — Прим. ред.). И никакой тюрьмы», — высказался Сноуден в соцсетях.

По мнению бывшего сотрудника американских спецслужб, настоящая проблема не в том, что Байден забрал секретные документы, а в том, что Минюст США умолчало об этой находке, обнаруженной еще в ноябре прошлого года.

Информация просочилась в СМИ, и Джо Байден поспешил признаться, что в его офисе в Вашингтоне обнаружили секретные документы, среди которых были данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. Американский лидер заявил, что «был удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи».

«Я не знаю, что в документах», — сказал Байден на пресс-конференции.

Сейчас минюст США проверяет, как бумаги могли попасть в частный офис.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Трампа преследовало ФБР, а Байдену за тот же прокол ничего не будет.

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