Викторию Боню экстренно эвакуировали во время восхождения на высочайший вулкан

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Рита Миронова
Рита Миронова 34

Телеведущая находится в тяжелом состоянии.

Викторию Боню экстренно эвакуировали во время восхождения на высочайший вулкан

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Виктория Боня вновь решила покорить вершину и забраться на самый высокий вулкан планеты Охос дель Саладо в Южной Америке. Но планы 43-летней знаменитости были нарушены — в тяжелом состоянии ее эвакуировали с горы во время восхождения.

В прошлом году телеведущая также не смогла завершить начатое при восхождении на гору Манаслу в Непале. Тогда из-за схода лавины погибли некоторые члены команды. Боня оказалась в числе счастливчиков, которым удалось выжить. Но даже такие опасные ситуации не убавили в телеведущей любовь к горам.

Боню экстренно сняли с горы во время восхождения в Чили.Боню экстренно сняли с горы во время восхождения в Чили. Фото: Instagram* / victoriabonya

В этот раз обошлось без серьезных последствий — у Бони просто случилась горная болезнь. Также в соцсетях она опровергла информацию о госпитализации.

«Такое ощущение, что они прям ждут моей смерти», — с иронией написала звезда.

Однако она не стала скрывать плохое самочувствие, даже поделилась фотографией, на которой выглядит болезненной и уставшей.

Поклонники осудили Боню за внезапную любовь к экстремальному спорту, тем более после плачевного опыта в прошлом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Виктория Боня может не выдержать новые восхождения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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