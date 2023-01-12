В МИД РФ раскритиковали позицию Турции по мирному плану Зеленского

Зеленский озвучил свою «формулу мира» в середине ноября прошлого года, выступая на саммите G20.

В Москве не разделили мнение Турции по поводу «мирного плана», который был предложен президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее мнению, позиция Турции не будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира.

«Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться», — заявила Захарова.

До этого Владимир Зеленский представил десять условий «формулы мира» на Украине. Его план включает в себя освобождение всех пленных, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, восстановление территориальной целостности Украины, вывод войск РФ и полное прекращение боевых действий.

В Кремле уже заявляли, что не может быть никакого «мирного плана» по Украине, если в него не включить четыре региона, которые уже вошли в состав России.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

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