Республика делает все возможное для завершения украинского кризиса.

Новости о поставках Украине кассетных боеприпасов американского образца со стороны Турции — ложные. Об этом заявили в администрации президента страны. В республике отметили, что Анкара делает все возможное для урегулирования конфликта в Незалежной.

«Разве вы не видите, что Турция — единственная страна, которая работает для установления мира? Президент (Реджеп Тайип. — Прим. ред.) Эрдоган — единственный лидер, который может говорить с обоими лидерами, которому доверяют», — цитирует источник агентство РИА Новости.

Сообщается, что подобная информация исходит от тех сторон, в чьих интересах помешать намерениям Турции помочь в урегулировании ситуации.

К слову, о вероятных поставках Киеву кассетных боеприпасов от Анкары стало известно еще в ноябре. Тогда издание Foreign Policy сообщило об этом ссылаясь на некоторых представителей США и Евросоюза.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что в Кремле с недоверием относятся к подобным новостям. Сейчас, по его словам, фейков больше, чем правды. Россия внимательно следила за всем сообщениями по этой теме. Однако Москва и Анкара находятся на высоком уровне отношений, ведь обе страны объединяют общие цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что странам Запада предрекли катастрофу из-за решения пойти на конфликт с Россией.