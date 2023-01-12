Любви все возрасты покорны: «Леня Голубков» женился на молодой коллеге

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Рита Миронова
Рита Миронова 119

70-летний Леня Голубков и 33-летняя Ольга Мюнхгаузен узаконили свои отношения

Любви все возрасты покорны: «Леня Голубков» женился на молодой коллеге

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Молодожены расписались в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Кажется, Анастасия Волочкова опоздала с этой идеей.

Актер Владимир Пермяков женился на своей 33-летней коллеге Ольге Петровой. Об этом сообщает KP.RU.

Несмотря на большую разницу в возрасте, актеры счастливы вместе и строят планы на будущее. По словам Петровой, они знакомы шесть лет, но узаконить отношения решили только сейчас.

«Хотели расписаться красиво, 30 декабря, в день столетия СССР. Мы же „родом из СССР“. Подали заявление в декабре, чтобы нас расписали 30 декабря, но опоздали на два дня. Никто не стал нарушать правила, законы. Нам сказали, что надо было подавать за месяц, мы не вписались. Ну, накануне Старого Нового года — тоже симпатично. 13-го мы не рискнули», — рассказала Ольга Петрова.

Возлюбленные познакомились на съемках фильма. Встречались, расставались, а в прошлом году спустя долгое время встретились вновь и поняли, что не могут друг без друга.

Для 70-летнего Пермякова это четвертый брак. Две первые жены не поддерживали его творческих порывов и заставляли идти на стройку. Третья жена умерла от воспаления легких. Последние годы для Пермякова были крайне тяжелыми — из-за пандемии и спецоперации работы стало катастрофически мало.

«Но вот появилась Оля, придумала наш дуэт „Привет из 90-х“, вдохновила, и словно открылось второе дыхание. Так и не заметили, как в работе прикипели друг к другу. И сейчас у нас все идет по восходящей, нас стали часто звать выступить. Мы счастливы и строим планы на будущее», — признался актер в интервью.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Доярки из Хацапетовки» Осипова закрутила роман с молодым тиктокером.

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