Дочка Элвиса Пресли умерла в больнице

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Американская певица Лиза Мари Пресли умерла в 54 года не приходя в сознание

Дочка Элвиса Пресли умерла в больнице

Фото: www.globallookpress.com / Ricky Fitchett

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Известие о смерти знаменитости сообщила прессе ее мать.

Наследнице короля рок-н-ролла, дочери Элвиса Пресли Лизе Марии внезапно стало плохо в собственном доме. Мужу знаменитости удалось откачать ее и вызвать скорую. Но, как сообщает портал People, все оказалось безуспешно: знаменитость умерла в больнице.

«С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мария покинула нас», — подтвердила мать певицы Присцилла в официальном заявлении для прессы.

Смерть настигла знаменитость всего через два дня после того, как она посетила «Золотой глобус» 2023 года.

Знаменитость была четырежды замужем. Она родила четверых детей, но старший сын покончил с собой.

В качестве певицы Лиза Мари выпустила три альбома: в 2003-м, 2005-м и 2012-м.

Лиза Мари долгое время курировала «Благотворительный фонд Элвиса Пресли», который помогает бездомным семьям, а также переводила солидные суммы в благотворительные фонды для помощи детям-инвалидам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Элвиса Пресли перенесла полную остановку сердца.

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