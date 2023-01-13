Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Вячеслава Ларина

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал 15-летний Вячеслав из Краснодарского края.

У него муковисцидоз. В легких парня постоянно скапливается мокрота. Страшная наследственная болезнь уже унесла жизнь его младшей сестры.

И хоть вылечиться до конца невозможно, вполне реально — поддерживать нормальное состояние. Вот только для этого требуются крайне дорогие антибиотики. А всего, для нормальной терапии нужно полтора миллиона рублей. У семьи Славы таких денег нет.

Но благодаря вам, зрителям Пятого Канала удалось собрать всю сумму и даже больше — всего за сутки вы перечислили пять миллионов 483 тысячи 199 рублей.

Большое вам спасибо!