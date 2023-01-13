Звезду сериала «Зема» и Высшей лиги КВН Бординова из Пензы нашли живым

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Актер ушел из дома после ссоры с женой из-за постельной сцены в сериале.

Звезду сериала «Зема» и Высшей лиги КВН Бординова из Пензы нашли живым

Фото: Кадр из сериала «Зёма»

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Автора YouTube-канала «Тяпа» и звезду сериала «Зема» Артема Бординова из Пензы нашли живым на четвертый день поисков. Об этом заявили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

«Артем Бординов найден, жив! „Лиза Алерт“ традиционно не разглашает подробности местонахождения и другие обстоятельства, но, возможно, ими захотят поделиться семья, друзья, коллеги Артема или он сам», — сообщают поисковики.

Также отряд поблагодарил всех неравнодушных зрителей за огромную поддержку и помощь в поиске, а, в том числе за свидетельства, наклейки с ориентировками и записи с камер.

К слову, Артем Бординов поссорился с супругой и ушел из дома. Как сообщала пресс-служба компании «Пензфильммаш», артист больше не выходил на связь ни с родственниками, ни с общественностью. После этого жена звезды заволновалась и написала заявление в полицию об исчезновении избранника.

Известно, что причиной конфликта между супругами оказалась съемка Бординова в постельной сцене. По словам креативного продюсера Артура Магасумова, эпизод получился очень раскрепощенным и реалистичным. Вероятно, это ранило жену артиста. Тем более, после премьера фильма в их семье начались регулярные скандалы. Источники из окружения знаменитости сообщали, что он мог загулять после скандала и зависнуть у друзей, заливая горе алкоголем. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена вернулась домой.

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